Герман Потапчук доложил Андрею Воробьеву об обновлении соцобъектов во Власихе

В течение 5 лет во Власихе отремонтировали два корпуса главной поликлиники округа (филиала НМИЦ им. А. А. Вишневского Минобороны РФ), обслуживающей 18 тыс. человек. Об этом глава городского округа Герман Потапчук доложил губернатору Андрею Воробьеву в ходе рабочей встречи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также специалисты привели к региональному стандарту детскую поликлинику, в 2024 году капитально отремонтировали здание школы им. А. С. Попова. Реконструировали городской стадион, построили многофункциональный ФОК и заменили памп-трек возле Дворца культуры.

«В 2022 году построили и ввели в эксплуатацию стадион, где могут заниматься спортом все наши жители. Секции принимают своих воспитанников. Пользуется популярностью новый ФОК», — отметил Потапчук.

Кроме того, в округе ремонтируют МКД. В этом году в домах в мкр Заозерный планируют заменить инженерные системы в рамках программы капремонта. Перемены коснутся порядка 500 жителей. Также в 2026–2030 гг. капитально отремонтируют 13 МКД в мкр Цветной бульвар.

«У нас огромная программа по капитальному ремонту домов. На сегодняшний день из 78 МКД 69 вошли в нее. Три микрорайона в городе уже отремонтированы», — сказал глава.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком, в рамках которой подвели итоги работы за 5 лет — обсудили модернизацию системы ЖКХ, реализацию программы благоустройства и капремонт МКД.

«Мы с вами, Герман Валерьевич, встречались с жителями, и абсолютное большинство гордится Власихой. Тем более сейчас, когда мы модернизируем ЖКХ, благоустраиваем территорию, делаем капитальный ремонт домов. Людям нравится город, никто не собирается уезжать», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.