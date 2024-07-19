сегодня в 16:51

Генсек Компартии Вьетнама скончался на 81-м году жизни

Политику было 80 лет. Он находился в Центральном военном госпитале № 108. Мужчина страдал от тяжелой болезни.

Нгуен Фу Чонг возглавлял партию на протяжении 13 лет. В 2018–2021 годах он также занимал кресло президента Вьетнама.

За время своего правления политик старался искоренить коррупцию в стране, а также наладить отношения с США и Китаем.