Генпрокурор РФ Краснов отправил в отставку 9 московских прокуроров

Приказами генпрокурора РФ Игоря Краснова в отставку отправили сразу девять столичных прокуроров. Это руководители трех окружных прокуратур и некоторых надзорных органов по районам, сообщает «Коммерсант» .

Источник рассказал, что данные отставки провели в рамках ротации. Большинство снятых с должностей прокуроров получили новые назначения на аналогичные места, но в других округах и районах Москвы, а также иных регионах.

Вскоре прокуратуру Москвы возглавит Максим Жук, который работает на сегодняшний день прокурором Тверской области. Глава столичной прокуратуры Денис Попов подал в отставку по выслуге лет. Кандидатуру Жука поддержали члены комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству и региональной политике, по экономической политике.

Временно городской прокуратурой руководит первый зампрокурора Сергей Савенков. После назначения Жука он скорее всего выйдет в отставку, так как имеет выслугу лет.