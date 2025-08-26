Генпрокуратура требует арестовать активы крупнейшего рыбколхоза Приморья

Согласно материалам иска, ведомство направило в арбитражный суд Приморского края ходатайство о наложении ареста на всё имущество предприятия, включая его рыбопромысловый флот, а также активы его реальных владельцев и акционеров.

Целью обеспечительных мер является сохранение активов для последующего взыскания беспрецедентной суммы ущерба, которую прокуроры оценили в более чем 37,6 миллиарда рублей. Иск подается по статье об обращении в доход государства имущества, приобретенного на средства, полученные в результате совершения преступления.

Помимо самого колхоза, ответчиками по делу проходят одиннадцать физических и юридических лиц. В их числе — шесть членов семьи Шегнагаевых, которых прокуратура считает бенефициарами, в том числе гражданин Белиза и резидент США Валерий Шегнагаев, генеральный директор предприятия Александр Сайфулин, а также три иностранные компании: корейские Oriental Pacific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.

Генпрокуратура также просит суд наложить запрет на реорганизацию колхоза, совершение любых сделок с его имуществом и изменение условий договоров с Росрыболовством на вылов биоресурсов, чтобы предотвратить возможные попытки вывести активы до окончания судебного разбирательства.