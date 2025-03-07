Генпрокуратура России признала нежелательной латвийскую «АРЭМ»*

сегодня в 16:56

Генпрокуратура России признала нежелательной зарегистрированную в Латвии «Ассоциацию развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов»*, сообщает «Лента.ру» .

Организация зарегистрирована в Риге в 2018 году. По данным ведомства, она взаимодействует с другой литовской организацией под названием «Форум свободной России»*.

Председатель правления «АРЭМ»* распространял в Сети негативные сообщения и фейки о российской армии. Организация активно призывает к протестам во время избирательных кампаний.

Ранее столичный суд привлек к административной ответственности UniPage (ООО «Юнипейдж») за контакты с нежелательной организацией. Организация заплатит штраф в размере 50 тыс. рублей.

* Организация признана нежелательной на территории России.