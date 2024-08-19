Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность фонда актера Джорджа Клуни

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Деятельность неправительственной организации из США Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость») признали нежелательной на территории России, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Организация была основана актером Джорджем Клуни и его супругой-адвокатом в Нью-Йорке. Артист известен благодаря своим ролям в таких кинолентах, как «От заката до рассвета», «Одиннадцать друзей Оушена», «Земля будущего».

По данным Генпрокуратуры РФ, фонд Клуни поддерживает уехавших из России «лжепатриотов», экстремистов и террористов.

Также в ведомстве добавили, что организация продвигает инициативы уголовного преследования руководства России, «прикрываясь гуманитарными идеями», и проводит работу, направленную на дискредитацию страны.

Ранее Клуни попал в скандал, когда работница его фонда заявила о планах преследовать российских журналистов в Европе. Сам актер подчеркивал, что его сотрудницу просто не так поняли.