Генпрокуратура просит изъять активы обвиняемого в криптовзятках Сатюкова

Генеральная прокуратура России в иске просит обратить в доход РФ многочисленные активы обвиняемого в получении взяток в криптовалюте бывшего сотрудника МВД РФ Георгия Сатюкова. Об этом сообщает « Коммерсант ».

Правоохранители считают, что с марта 2019 по октябрь 2021 года Сатюков через посредника Дмитрия Соколова якобы под угрозой уголовного преследования получил от Алексея Иванова (Билюченко), системного администратора криптовалютной биржи World Exchange Services Pte. Ltd (WEX, экс-BTC-e), зарегистрированной в Сингапуре, криптовалюту на сумму минимум 5,074 млрд рублей. За этот период на его кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» Иванов отправил более 2,1 тыс. биткоинов (BTC) и 10 тыс. эфириумов (ETC).

Некоторые взятки удалось легализовать с помощью преобразования криптовалюты в деньги, за счет которых покупалось движимое и недвижимое имущество. Купленное на доходы Сатюков, в том числе и после увольнения из МВД, предположительно, регистрировал на близких, родных, доверенных лиц.

Например, на своего приятеля Дмитрия Соколова он мог оформить два Porsche Cayenne Turbo, 13 квартир, среди которых элитные, ряд нежилых помещений в Санкт-Петербурге, виллу №18 на 31-й улице в районе «Аль-Васл Роуд» в Дубае. По курсу Центробанка на декабрь 2021 года, когда проходила сделка, недвижимость в ОАЭ стоила 1,4 млрд рублей. Вместе с петербургской цена составляла 1,9 млрд.

Во время обысков у фигурантов расследования провели изъятие семи часов Patek Philippe по цене от 3,6 до 27,4 млн рублей, S.T.Dupont Paris за миллион. Суммарно на 100 млн 350 тыс. рублей. Еще там обнаружили 201 тыс. долларов и 145 тыс. рублей.

Общая цена имущества, купленная Сатюковым и зарегистрированная на Соколова, составила 2 млрд 327 тыс. рублей.

Зюзинский районный суд Москвы собирается рассмотреть антикоррупционный иск Генпрокуратуры против Сатюкова. Ведомство требует обратить в доход государства активы, которые куплены на его доверенное лицо и родственников. Фигуранта пока не нашли.

Сатюков служил в органах внутренних дел с 2001 года. В 2019 году стал начальником 3 отделения 4 отдела управления «К» БСТМ. В сентябре 2021 года его уволили по отрицательным отзывам.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.