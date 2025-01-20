Генпрокуратура намерена конфисковать активы украинской алкогольной компании

Генпрокуратура РФ намерена обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» стоимостью более 9 млрд рублей, пишет « Коммерсант ».

Соответствующий иск направлен в Великоустюгский районный суд Вологодской области.

Надзорное ведомство требует признать деятельность головной компании Bayadera Group, а также ее руководство экстремистской и запретить. Отмечается, что акции и доли пяти подконтрольных им предприятий следует обратить в доход государства.

За два года компания направила на поддержку военных формирований Украины более 1,8 млн долларов. Как пишет издание, на эти средства покупались беспилотники, спецтехника, боеприпасы, а также модернизировались средства ПВО и обучались украинские военнослужащие.

Ранее суд обратил в доход государства дом и землю журналиста Александра Невзорова* на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге.

*признан иноагентом в России.