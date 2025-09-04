Генетик рассказал о том, какая диета «отключает» гены ожирения

Известно, что в основе такого питания — овощи, фрукты, орехи, зелень, морепродукты, цельнозерновые и молочные продукты.

«Диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета второго типа и других проблем со здоровьем. Известны гены, которые могут значимо влиять на риск развития таких неприятностей как ожирение, сахарный диабет и другие распространенные заболевания. Один из наиболее известных таких генов – FTO. Его иногда называют геном ожирения, поскольку некоторые его варианты существенно повышают риск набора веса и развития сахарного диабета 2-го типа. Также известен ген MC4R, регилирующий работу одного из меланокортиновых рецепторов», - уточнила эксперт.

Оба гена, точнее, их продукты, участвуют в регуляции чувства голода и насыщения, а также других процессов, которые могут влиять на набор веса и развитие сахарного диабета. Но следование средиземноморской диете может свести этот риск к минимуму у обладателей неблагоприятных генетических вариантов.