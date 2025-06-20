Генеральный конструктор ПВО Москвы Яков Безель скончался на 87-м году жизни

Генеральный конструктор системы противовоздушной обороны Москвы Яков Безель скончался в возрасте 86 лет, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу Академии наук авиации и воздухоплавания.

«Выдающийся ученый, он внес огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства. Яков Владимирович был не только одаренным конструктором, но и талантливым преподавателем, вырастившим целое поколение неординарно мыслящих ученых», — отмечается в сообщении.

Он выпустил большое количество научных статей и книг, посвященных истории развития систем противовоздушной обороны.

Безель появился на свет в 1938 году в столице. В 1961 году он завершил обучение на факультете автоматики, телемеханики и вычислительной техники Московского энергетического института. Еще в студенческие годы он начал свою трудовую деятельность в НИИ-5 — ведущем институте, занимающемся созданием автоматизированной системы ПВО страны.

В начале своей карьеры Безель присоединился к команде разработчиков усовершенствованной автоматизированной системы радиотехнического батальона, полка «Межа-М» и «Межа-200». Под его руководством была разработана централизованная ракетная система ПВО для Москвы и Московского промышленного района, которая в течение всего времени своего существования претерпела ряд модернизаций.