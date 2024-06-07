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Генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, дал изобличающие показания на других участников преступления, сообщает ТАСС .

В пятницу во 2-м Западном окружном военном суде рассматривается жалоба на отказ о переводе генерала под домашний арест.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», — сказал следователь.

При этом прокуратура настаивает на законности решения суда первой инстанции, которая отказалась отпускать Попова под домашний арест. Прокурор попросил провести заседание в закрытом режиме.

Генерал-майора Ивана Попова задержали по обвинению в продаже более 1,7 тыс. тонн металла, предназначенных для строительства оборонительных укреплений. По данным следствия, общая сумма ущерба составила свыше 130 млн рублей.

Офицеру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). С 17 мая военный суд заключил его под стражу на 2 месяца.

Бывшие подчиненные экс-командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией не верят в то, что он преступник. По их словам, преследование генерал-майора «не приносит войскам ничего хорошего».

Где воевал популярный в армии генерал Иван Попов, какие награды имеет и за что был отстранен, читайте в материале РИАМО.