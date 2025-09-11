Гендиректора ООО «Нью Сити» признали нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Нью Сити» на сумму 23 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили обращения физического лица о поступлении на его абонентский номер звонков с рекламой услуг по подбору недвижимости без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращений управление возбудило дела по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решения.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решения послужили основанием для привлечения генерального директора ООО «Нью Сити» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.