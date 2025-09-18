Гендиректора ООО «Мирао» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Мирао» на сумму 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его адрес электронной почты письма c рекламой полиграфических услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО «Мирао» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

