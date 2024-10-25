Гендиректор «Русской Медиагруппы» поучаствовала в сессии Женского клуба «Ъ»

25 октября состоялось очередное заседание Женского клуба «Ъ», где участницы обсудили, как происходит сближение корпоративных и семейных ценностей, как трансформируется роль женщины в современном бизнесе и почему важно продвигать семейные ценности в организациях. В мероприятии приняла участие генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

В рамках обсуждения, в котором участвовали топ-менеджеры крупнейших российских компаний, была поднята тема о том, как семейно-ориентированная политика может способствовать росту производительности труда, а также сделать предприятия более конкурентоспособными и устойчивыми к вызовам.

Семейные ценности имеют огромное значение в современном бизнесе. С одной стороны, они отражают те идеалы, которые многие лидеры стремятся воплотить в своей команде. С другой стороны, семья служит мощным ресурсом поддержки, который способен усиливать работника в его стремлении к эффективности. Внимание бизнеса к вопросам семьи и личной жизни сотрудников, без сомнения, способствует росту приверженности и лояльности сотрудников к организации.

Когда речь заходит о таком охватном медиа, как «Русская Медиагруппа», возникает и третий аспект. СМИ способны формировать общественные стереотипы. Одним из ключевых направлений для активов холдинга является популяризация семейных ценностей. Для достижения гармонии и интеграции всех этих факторов требуется большая работа внутри организации.

«В каком-то смысле компания конкурирует за время работника с его семьей. И, по сути, наша задача — обратить семью сотрудника в „нашу веру“. Мы стремимся сделать так, чтобы близкие наших коллег узнали об их работе, стали для них поддержкой», — отметила Маляревская.

По ее словам, для этого компания организует экскурсии для детей на радиовещательные станции и телеканалы, подготавливает новогодние сюрпризы, а также осуществляет различные инициативы, направленные на поддержание лояльности не только сотрудников, но и их семей в целом.

Любовь Маляревская обсудила важный парадокс, существующий в современном обществе, касающийся недооценки женского труда. Она отметила, что существуют стереотипы, согласно которым, когда мужчина уходит на работу, он будто бы идет на «встречу с динозавром». В то же время, общество считает, что женщина, оставляя семью, дом и детей, просто идет на отдых. При этом совсем не имеет значения, что она может зарабатывать больше мужчины. Однако каждая профессия и каждый работник имеют свою ценность, и «Русская Медиагруппа», разумеется, борется с такими мифами. Компания стремится повысить важность рабочих мест как для женщин, так и для мужчин в глазах их семей.

Генеральный директор «Русской Медиагруппы» также отметила, что в вопросах семейных ценностей холдинг старается оставаться близким к своей аудитории. Такой подход, в сочетании с поддержкой семейных традиций внутри коллектива, позволяет плавно переносить эти темы в эфир.