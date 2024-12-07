Гендиректор РЭО и вице-губернатор Санкт-Петербурга провели рабочую встречу

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников на рабочей встрече обсудили проект многофункционального объекта для управления отходами «Новоселки», рассчитанного на 600 тысяч тонн в год, сообщила пресс-служба РЭО.

«В данный момент активными темпами осуществляется работа по созданию многофункциональной системы обращения с отходами для удовлетворения потребностей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все проекты инфраструктуры будут воплощены в жизнь в ближайшие три года. С нашей стороны, РЭО предоставит всю необходимую методологическую помощь и льготные финансовые средства», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Производственная мощность объекта предусматривает обработку 600 тысяч тонн в год, утилизацию — 120 тысяч тонн в год, и компостирование — 200 тысяч тонн в год. В данный момент подготовлена проектно-сметная документация и пройдена государственная экологическая экспертиза. Следующий шаг — прохождение государственной экспертизы. Плановый год запуска — 2027.

Кроме объекта «Новоселки», Санкт-Петербург уже обслуживается объектом «Волхонка», строительство которого было профинансировано РЭО с помощью льготных займов. Также в планах остается строительство объекта «Островский» и еще двух площадок на территории Ленинградской области.

«Сектор обращения с отходами сейчас переживает бурное развитие. Благодаря плодотворному сотрудничеству с федеральными органами и ППК РЭО, мы продолжаем создание современных комплексов для переработки отходов. Новая инфраструктура необходима для всей агломерации. Мы осознаем, что прогресс невозможен без всестороннего подхода к управлению отходами, применения современных технологий и создания экономики замкнутого цикла», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.