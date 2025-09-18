Гендиректор компании поделился историей успеха с учащимися Одинцовского техникума

В рамках ФП «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» и празднования 85-летия СПО, 18 сентября в Одинцовском техникуме состоялась встреча студентов с генеральным директором «Фабрики современных технологий» Александром Гаркавенко. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Александр Михайлович представил обучающимся презентацию о деятельности предприятия, подробно осветил технологические процессы, применяемые на предприятии, в частности, современные методы сварки, подчеркнул, что наличие разнообразных компетенций в области сварки, это залог успеха.

Особое внимание было уделено системе среднего профессионального образования, играющей ключевую роль в подготовке квалифицированных кадров для отрасли. Александр Михайлович подчеркнул, что в текущем году система СПО отмечает свой 85-летний юбилей, что является свидетельством ее устойчивости и важности на протяжении многих лет. Он рассказал свою историю успеха, которая началась с того, что любовь к сварке ему привила мама, Валентина Гаркавенко, преподаватель по сварке с 1987 по 2014 г. в Московском индустриальном колледже (бывшее ПТУ № 158).

В завершение своего выступления Александр Михайлович выразил уверенность в дальнейшем развитии системы СПО и пригласил студентов на практику и трудоустройство на предприятие, подчеркнув, что компания заинтересована в привлечении молодых и перспективных специалистов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.