Гендиректор Epic Games Тим Суини сообщил об увольнении более тысячи сотрудников

Генеральный директор Epic Games Тим Суини сообщил о массовых увольнениях в компании — работы лишатся более тысячи сотрудников. По его словам, главной причиной стало падение популярности Fortnite, из-за чего затраты на поддержку игры начали существенно превышать доходы от нее, пишет StopGame .

Суини пояснил, что помимо сокращения персонала компания также закроет ряд открытых вакансий и урежет расходы на маркетинг и контракты — в совокупности это позволит сэкономить свыше 500 миллионов долларов. Все эти меры, по его словам, необходимы для того, чтобы вернуть бизнес к финансовой устойчивости.

Игровая индустрия в целом переживает непростые времена: рост замедлился, пользователи тратят меньше денег, а экономическая обстановка становится все жестче. Продажи консолей нынешнего поколения уступают показателям предыдущего, а игры вынуждены бороться за внимание аудитории с другими быстро развивающимися форматами развлечений.

Вместе с тем у Epic есть и собственные трудности. В компании признают, что, несмотря на мировой успех Fortnite, им пока не удается стабильно удивлять игроков каждый сезон. Кроме того, возвращение на мобильные платформы и адаптация игры под миллиарды смартфонов по всему миру находятся лишь на начальной стадии. В Epic также отмечают, что компания одной из первых вступила в борьбу за права разработчиков и долгое время несла основные потери — однако сейчас эти усилия начинают приносить результаты как для самой Epic, так и для всей отрасли.

Компания сообщила, что проводимые сокращения сотрудников никак не связаны с развитием технологий искусственного интеллекта. В Epic Games подчеркнули, что по-прежнему заинтересованы в привлечении талантливых разработчиков для создания качественного контента и новых технологий.

В Epic подчеркнули, что расставание с таким большим числом специалистов дается им крайне тяжело, поскольку компания всегда стремилась привлекать только лучших профессионалов.

Компания Epic Games переживает уже вторую крупную волну увольнений за три года. Ранее в сентябре 2023 года по схожим причинам работы лишились более 800 сотрудников.

