ГД хочет запретить бесплатное обучение в школах РФ детям мигрантов

Депутаты Государственной думы подготовили обновленный межфракционный законопроект, касающийся запрета бесплатного обучения в школе для детей мигрантов, сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Запретить детям мигрантов бесплатно учиться в школе с 1 по 11 класс! Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса», — подчеркнул парламентарий в своем Telegram-канале.

Еще он предложил ограничить число попыток сдачи теста на знание русского языка для детей мигрантов. Всего должно быть не более трех попыток.

Как напомнил Нилов, ранее ГД отклонила законопроект, по которому предлагалось обучать детей иностранцев на платной основе. Документ отправили на доработку, так как назвали платное обучение «полумерой».