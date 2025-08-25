ГБУЗ «ДС Сосновка ДЗМ» признали нарушившим закон о контрактной системе

Ранее в управление поступила жалоба физического лица на действия ГБУЗ МО «ДС Сосновка ДЗМ» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении аукциона на поставку кашпо для цветов на металлической стойке.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу физического лица обоснованной.

ГБУЗ «ДС Сосновка ДЗМ» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ГБУЗ «ДС Сосновка ДЗМ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (А40-249136/24).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.