«Газпромнефть-СМ» запустила спецпроект в честь 80-летия Победы в ВОВ

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» вместе с РИАМО представила инициативу «Наша Победа. Моя история». В рамках проекта была создана виртуальная галерея, куда вошли рисунки и истории детей сотрудников компании, посвященные героизму участников войны. Кроме того, выставка художественных работ была организована под открытым небом на территории Московского завода смазочных материалов во Фрязине.

«Проекты, в которых дети рассказывают о своей семье, о героизме предков и важности памяти, особенно значимы. Это неформальные уроки истории, которые помогают формировать правильные ценности: уважение, благодарность, любовь к Родине. Мы уверены, что будущее строится на понимании прошлого, и рады, что такие инициативы находят живой отклик в семьях наших сотрудников», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

В проекте приняли участие дети работников «Газпромнефть-СМ» с разных производственных площадок. Ребята в возрасте от 3 до 17 лет поделились рассказами о подвигах своих родных — как на фронте, так и в тылу. Эта инициатива стала продолжением большого корпоративного конкурса, направленного на сохранение исторической памяти, укрепление семейных ценностей и раскрытие творческих способностей подрастающего поколения.

«Когда дети рассказывают о войне через судьбу своего прадеда — это по-настоящему. Такие проекты помогают осмыслить историю не как набор дат, а как часть собственной жизни и семейного наследия. Это помогает развивать интерес к семейной и национальной истории, а также формировать у подрастающего поколения чувство благодарности, сопричастности и уважения к подвигу предков», — подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Спецпроект осуществили в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».