«Газпром нефть» будет развивать сеть АЗС в темпах роста топливного рынка

Сеть АЗС «Газпромнефть» будет расти в темпах, сопоставимых с ростом топливного рынка, сообщил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский в интервью «Интерфаксу».

Несмотря на развитие топливных альтернатив — газа и электричества, участники и эксперты отрасли ожидают, что в ближайшие 10 лет объем внутреннего рынка вырастет в пределах 4%.

В настоящее время в России под брендом компании работают 1549 станций.

«Компания развивает сеть там, где есть достаточный объем спроса, конкурентные преимущества и понятная логистика. Исходя из этого, приоритетные регионы — Поволжье, Сибирь, север европейской части России. Мы не стремимся кратно увеличивать количество АЗС — прирастаем точечно, ориентируясь, прежде всего, на эффективность», — подчеркнул Шепельский.

Компания оценивает эффективность сети по среднесуточной реализации топлива. У «Газпром нефти» лучший показатель на розничном рынке — 19,3 тонны топлива в сутки на одну АЗС, и она намерена удерживать это лидерство.

В части развития активов сети компания делает ставку на два вектора: внедрение современных форматов обслуживания и усиление придорожного сервиса на федеральных автодорогах.

К концу 2025 года число АЗС с расширенными зонами самообслуживания вырастет до 270 — сейчас таких станций 86, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. На них клиенты самостоятельно оплачивают топливо и товары через терминалы. Новые объекты в первую очередь появятся на самых загруженных АЗС Центральной России, затем — в других регионах.

Дополнительно компания наращивает присутствие на трассах.

«В России модернизируются и строятся новые федеральные автомагистрали, растет автотуризм. В результате происходит трансформация клиентских потребностей — АЗС на трассе воспринимается как место отдыха, а не просто заправка», — отметил Шепельский.

По его прогнозу, «Газпром нефть» в ближайшие 2 года намерена построить 6 новых заправок на трассе М-12: две на отрезке Москва — Казань, и еще 4 между Казанью и Екатеринбургом.