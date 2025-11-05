Гастроэнтеролог Кашух: десерты «со вкусом шампанского» не слаще обычных

Вкус алкоголя в круассанах и пирожных создают ароматизаторы, а не сахар, а современные технологии позволяют добиться нужного аромата без повышения калорийности, пояснила в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Ранее в соцсетях распространились фотографии упаковок новых круассанов, которые появились в российских магазинах. Среди них есть выпечка со вкусом «шампанского».

«Содержание сахара в таких десертах не всегда превышает количество в обычной выпечке. Производители достигают сбалансированного вкуса преимущественно за счет ароматизаторов, которые сами по себе усиливают вкусовое восприятие. Современные пищевые технологии позволяют создавать устойчивые ароматические композиции без увеличения доли сахара», — сказала Кашух.

Она добавила, что экономическая целесообразность также ограничивает чрезмерное использование сахара в рецептуре.

«Конечная калорийность продукта зависит от общего состава, а не только от наличия специфического аромата. При выборе между обычным десертом и его ароматизированным аналогом питательная ценность может быть практически идентичной. Риски аллергической реакции или непереносимости из-за искусственных ароматизаторов существуют, но они относительно невелики и мало исследованы. Такие реакции индивидуальны, и предсказать их сложно, поскольку они зависят от множества факторов, включая общее состояние здоровья», — рассказала врач.

Кашух уточнила, что чаще негативные последствия вызывают не сами ароматизаторы, а другие традиционные аллергены в составе выпечки, такие как яйца, молоко, орехи или разные виды муки.

«Однако у аллергиков химические соединения в составе ароматизаторов могут провоцировать кожные реакции или легкие нарушения пищеварения. Случаи истинной аллергии на сами ароматические вещества фиксируются довольно редко. При появлении любых необычных симптомов после употребления такого продукта следует обратиться к врачу», — предупредила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.