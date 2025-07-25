Гарбузов: виртуальный лифт станет частью экспозиции выставки «Та самая Москва»

В августе в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет интерактивная выставка для всей семьи «Та самая Москва». Частью экспозиции станет виртуальный макет лифта Карачаровского механического завода (КМЗ), который отвезет посетителей из прошлого в будущее. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Гарбузов отметил, что город активно развивает лифтостроительную отрасль. Производители лифтового оборудования внедряют высокотехнологичные решения, а также реализуют перспективные проекты и сервисы благодаря поддержке столичных властей. Новые кабины с футуристичным дизайном и современными системами безопасности применяются при строительстве жилья и бизнес-объектов.

Виртуальный макет современного лифта КМЗ «Галактика» отражает интеграцию высокотехнологичного оборудования в урбанистический пейзаж мегаполиса.

«В рамках форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“ посетители смогут побывать в виртуальном макете лифта Карачаровского механического завода, который перенесет их из старых промышленных территорий в новые кластеры и современные районы города», — сказал Гарбузов.

Лифт «Галактика» — это одна из последних моделей, созданных заводом. Она демонстрирует актуальные эстетические и технологические решения в области лифтостроения.

«Завод уже многие годы является надежным поставщиком качественного лифтового оборудования, сегодня предприятие активно осваивает производство „умных“ лифтов и другого инновационного оборудования», –сказал генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

В кабине лифта посетители смогут отправиться из устаревших промышленных зон прошлого в современную и комфортную Москву. Гости увидят проекции, посвященные сегодняшней столице, а спустя пару секунд окажутся в городе будущего.

Выставка «Та самая Москва» станет одной из ключевых площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Она пройдет с 1 по 31 августа в «Манеже». Выставка будет работать в будни — с 12:00 до 22:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 21:00. Каждый понедельник — выходной. Вход свободный.