Гарбузов: викторина «Москва Промышленная: гид по профессиям» объединила 155 тыс участников

В этом году на платформе Учи.ру впервые была запущена всероссийская викторина, посвященная Московской промышленности, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Старт викторине «Москва Промышленная: гид по профессиям» был дан 7 октября, принять участие можно было до 1 декабря. Все желающие могли проверить свои знания в области космоса, биомедицины, инженерных профессий и технологий.

«В этом году мы впервые провели такую масштабную викторину о промышленности. Всего за два месяца в ней приняли участие около 155 тысяч человек. Учащиеся продемонстрировали высокую вовлеченность и уровень знаний. Подобные образовательные инициативы позволяют подогреть интерес школьников к инженерным специальностям, вдохновить их на дальнейшее изучение технических дисциплин. Мы убеждены, что начинать подготовку кадров для промышленности необходимо еще со школьной скамьи», — уточнил Гарбузов.

Основная цель мероприятия — познакомить ребят с достижениями столичных промышленных предприятий и раскрыть перспективы инженерных специальностей. Проект способствует развитию навыков работы с информацией и повышению общей эрудиции в области науки и технологий.

Лучше всего школьники продемонстрировали свои знания в сфере современных инженерных профессий и технологий московской промышленности. С ними справились 46% учащихся. Задания по теме «Инженерия здоровья» смогли решить треть ребят.

Сложнее оказались вопросы о роли Москвы в космической сфере, которые требовали знаний о продукции, проектах, инфраструктуре и знаковыхперсонах отрасли. Только 29% участников ответили верно.

Викторина стала первым совместным проектом департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, АНО «Моспром» и образовательной платформы Учи.ру.

«Викторина стала для школьников проводником в мир современной промышленности. Через задания олимпиады мы познакомили участников с выдающимися личностями, изменившими целые отрасли, и с ключевыми достижениями московской промышленности: от аэрокосмической сферы до передовых решений в области фотоники и микроэлектроники. Проект ориентирован на школьников 6–11 классов, ведь это тот самый возраст, когда знакомство с различными направлениями становится ключевым для формирования собственных интересов и поиска настоящего призвания», — заключила руководитель Департамента олимпиад образовательной платформы Учи.ру Дарья Островская.