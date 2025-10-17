Гарбузов: в столице открыли викторину «Москва Промышленная: гид по профессиям»

Интеллектуальная игра поможет школьникам узнать о успехах столичных промпредприятий и углубить понимание инженерных профессий. Об этом во время торжественного открытия викторины в Курчатовской школе сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что столица заслуженно входит в число лидеров среди крупнейших мировых экономик. В городе функционирует почти 4,6 тыс. заводов и фабрик, получающих всестороннюю помощь от мегаполиса. Однако ключевой движущей силой промышленности являются кадры.

«Скоро перед вами будет стоять выбор профессионального пути. Викторина поможет получить представление о реальных карьерных возможностях и особенностях инженерных специальностей. Надеюсь, что в будущем мы создадим с вами еще больше уникальных столичных инновационных разработок и прорывных решений», — сказал Гарбузов.

В программе открытия участникам рассказали о создании и внедрении передовых решений в таких сферах, как микроэлектроника, фармацевтика и медицина, фотонике, а также аэрокосмической области.

По словам руководителя регионального развития образовательной платформы Учи.ру Илоны Абаншиной, очный этап викторины продемонстрировал искреннюю заинтересованность школьников в изучении актуальных инженерных направлений и возможности их примерить на себя.

«Через такие форматы дети получают представление о том, как устроено современное производство, какие возможности открывает промышленность и какие навыки востребованы сегодня. Это помогает им осознаннее смотреть на будущее и делать первые шаги к собственному профессиональному пути», — сказала Абаншина,

Данное интеллектуальное состязание для учащихся 6–11 классов также доступно в дистанционном режиме на образовательном портале Учи.ру. Присоединиться к нему можно до 5 ноября включительно, пройдя регистрацию на сайте mosprom.uchi.ru или использовав свой аккаунт от Учи.ру. Каждому участнику будет предложен персональный комплект из 15 заданий, на решение которых отводится 1 час.

Викторина «Москва Промышленная: гид по профессиям» представляет собой первый партнерский проект Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, АНО «Моспром» и образовательной платформы Учи.ру.