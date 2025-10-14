Гарбузов: производители медицинских изделий наращивают выпуск продукции в Москве

Разработчики столицы создают передовые решения и вносят значимый вклад в укрепление отечественного здравоохранения, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, с января по август текущего года производство мединструментов и оборудования выросло на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Москва — один из ключевых центров разработки и производства высокотехнологичных лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ. В городе работает более 300 предприятий, на которых трудятся около 30 тыс. человек. Московские компании специализируются на выпуске широкого спектра изделий и техники: от бионических протезов до растворов для офтальмологии. Город активно поддерживает отраслевых игроков. За первые восемь месяцев текущего года рост выпуска медицинских инструментов и оборудования составил 7,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — уточнил Гарбузов.

Компания «Сигма Лаб» специализируется на производстве инъекционных медицинских изделий на основное биополимеров. В этом году предприятие получило регистрационное удостоверение на когезивный офтальмоэластический раствор Crystax C. Он применяется при хирургии катаракты — одной из самых распространенных операций в офтальмохирургии. Изобретение было запатентовано, ранее подобных решений в России никто не предлагал.

Предприятие «МЕДАСС» уже более 30 лет занимается разработкой биоимпедансных анализаторов. Эти приборы позволяют оценивать показатели липидного, белкового и водного обмена, скорости метаболических процессов. Решение используется в отделениях диетологии, гемодиализа, интенсивной терапии, реабилитации. Также анализаторы пригодятся в скрининговых обследованиях населения и для контроля физической подготовки спортсменов.

Благодаря разработке столичного предприятия «КОНМЕТ» российские хирурги внедрили уникальную методику коррекции сколиоза у взрослых. Вместо классических жестких конструкций, которые ограничивают подвижность пациента, решение позволяет сохранить весь объем движений.