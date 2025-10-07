Гарбузов: оборудование КМЗ поможет обучению в центре «Профессии будущего»

Карачаровский механический завод (КМЗ) обеспечил Центр практического обучения «Профессии будущего», расположенный на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва», современными лифтами и комплектующими собственного изготовления. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В цехе „Лифтовая отрасль“ центра „Профессии будущего“ установлены стенды практической подготовки с оборудованием Карачаровского механического завода. Например, лифт КМЗ грузоподъемностью 400 кг и скоростью 1 м/с, на котором учащиеся смогут на практике отработать типовые неисправности лифтов и способы их устранения под руководством специалистов сервисного подразделения КМЗ», — отметил Гарбузов.

Кроме того, в учебном заведении размещены образцы ключевых компонентов подъемных механизмов и систем безопасности лифтов производства КМЗ, предназначенные для формирования практических навыков их настройки и технического обслуживания. Подготовка кадров ведется по четырем специальностям: монтажник электрических подъемников, наладчик электронного оборудования, электромеханик по лифтам и электромонтер диспетчерского оборудования.

«Образовательному центру были предоставлены несколько видов лифтовых лебедок: редукторная — используемая на большинстве подъемных машин со сроком эксплуатации до 25 лет, и безредукторная, которая, как более экологичная и энергоэффективная, активно внедряется в строительной отрасли», — сказал генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Он добавил, что образцы позволят учащимся детально изучить конструктивные нюансы тяговых механизмов.

Карачаровский механический завод — это предприятие с 75-летней историей. На его базе создается первый в стране кластер вертикального транспорта и лифтостроения, консолидирующий производителей лифтового и сопутствующего оборудования. В рамках данной инициативы предполагается наладить выпуск компонентов для подъемных устройств, в том числе систем управления, частотных преобразователей, приводов дверных систем кабин, TFT-экранов и прочих комплектующих.

Осенью 2025 года образовательная инфраструктура столицы была расширена за счет открытия Центра практического обучения «Профессии будущего» в районе Печатники. Новая площадка работает в соответствии с московским стандартом непрерывного образования, предоставляя возможности для взрослых по освоению актуальной профессии или повышению квалификации и разряда, а для студентов колледжей — по прохождению практики. Все образовательные программы имеют практическую направленность и разработаны при участии ключевых столичных работодателей в сотрудничестве с Департаментом образования и науки города Москвы.