Гарбузов: московские компании предлагают новые вкусы мороженого

Столичные предприятия производят разнообразные сорбеты и мороженое со множеством вкусов. В преддверии летнего сезона компании разрабатывают новые эксклюзивные линейки продуктов из натуральных компонентов, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что компании пищевой отрасли столицы прочно занимают ведущие места на российском продовольственном рынке. Они выпускают востребованную продукцию, постоянно расширяют ассортимент и наращивают объемы производства, применяя современное и обновленное оборудование.

«Компании предлагают широкий выбор качественных товаров, в том числе и сезонных. Так, в преддверии жаркого лета столичные производители мороженого создают новые линейки продукции и выпускают уникальные вкусы для жителей города», — отметил Гарбузов.

К примеру, АО «БРПИ» к лету подготовило ограниченную серию «Десерты Мира», объединившую знаменитые вкусы разных стран в уникальной подборке мороженого. В коллекцию вошли 18 новых сортов, среди которых — «Пралине», «Крем-карамель», «Чизкейк Шоколадно-Ванильный», «Брауни», «Итальянские канноли», «Имбирный пряник» и др.

По словам генерального директора компании Агнессы Осиповой, эта коллекция — инновационное решение для рынка премиального мороженого. В ее основе — авторские рецепты BRandICE с использованием натуральных ингредиентов высшего качества.

«Проект объединяет мировые кондитерские традиции с современными технологиями производства. Коллекция уже доступна в фирменных кафе и интернет-магазине компании, а в ближайшее время будет представлена в розничных сетях Москвы и на маркетплейсах», — рассказала Осипова.

Еще один московский производитель натурального мороженого и сорбетов — компания Amore, которая в этом году празднует 10-летие, — переехала в новый цех с современным оборудованием. Это позволит увеличить объемы выпуска десертов на 100–200%. Кроме того, чтобы снизить зависимость от импорта, предприятие наладило производство собственной упаковки для сорбетов в виде картонных туб.

В этом году компания представила новую линейку джелато с греческим йогуртом в четырех вариантах: классический, с медом и миндалем, манго и лесными ягодами. Также в ассортименте появились новые вкусы мороженого — «Арахис с Карамелью и Шоколадом» и «Нежная Малина с Фисташкой».

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