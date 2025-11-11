Гарбузов: лифты КМЗ установят в Мурманской области по программе капремонта

Карачаровский механический завод (КМЗ) осуществит поставку лифтов для многоквартирных домов Мурманска в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичные производители лифтов продолжают успешно выполнять системную и качественную работу по модернизации жилищного фонда по всей территории России. В рамках договора „Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области“ и Карачаровского механического завода установят 65 единиц новейшего лифтового оборудования в девяти- и четырнадцатиэтажных жилых зданиях в разных районах города», — рассказал Гарбузов.

Устанавливаемые в Мурманске лифты способны развивать скорость до 1 м/с. Их грузоподъемность составляет 400 кг и 630 кг, что позволяет перевозить одновременно до пяти и восьми человек соответственно. Подъемные механизмы также будут оборудованы системой вентиляции.

«В лифтовом оборудовании применяются современные решения, повышающие износостойкость и энергоэффективность: кнопки выполнены из нержавеющей стали, пол — из рифленого алюминия, для освещения используются точечные светодиодные светильники», — пояснил гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский.

Контракт с КМЗ предполагает комплексный подход к замене лифтов: разработку проектно-сметной документации, производство, демонтаж устаревшего и монтаж нового оборудования, а также пусконаладочные работы.

Генеральный директор «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» Юлия Барсукова акцентировала внимание на том, что при общем сроке службы лифтового оборудования в 25 лет, компания-производитель предоставляет гарантийные обязательства на пять лет и готова оперативно производить замену необходимых компонентов в случае необходимости.