Гарбузов: компании Москвы разрабатывают полимерные решения для строительства

Столичные компании создают новые наукоемкие продукты для ключевых секторов российской экономики, включая жилищно-коммунальное хозяйство. Одной из последних инноваций стали полимерные материалы, способные увеличить эксплуатационный ресурс трубопроводов до века, сообщил этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал стратегию развития промышленного сектора. Обрабатывающая отрасль превратилась в ключевой двигатель городской экономики и обеспечивает занятость более чем для 755 тыс. жителей. В настоящий момент столичное правительство концентрируется на поддержке передовых высокотехнологичных производств, а также на улучшении доступности и уровня промышленной инфраструктуры.

Анатолий Гарбузов уточнил, что в сфере производства строительных материалов в столице функционирует примерно 360 предприятий, где трудится более 20,2 тыс. человек. Ежегодно отмечается рост производственных объемов и активное расширение номенклатуры, в том числе благодаря внедрению инновационных полимерных разработок. Они повышают прочность и надежность изделий.

«Например, за три квартала 2025 года выпущено 17 тыс. т полимерных труб и 15,8 тыс. т плит, листов и пленок. Среди новинок — инновационный способ для восстановления трубопроводов и полимерные трубы, которые служат до 100 лет», — отметил Гарбузов.

Группа «ПОЛИПЛАСТИК» создала способ бестраншейного ремонта трубопроводов, использующий спиральную навивку ПВХ-профиля «СПИРАТЕХ». Данная методика дает возможность формировать новые коммуникации внутри существующих старых, полностью избегая земляных работ и не прерывая процесс водоотведения. Это решение пользуется высоким спросом при обновлении коммунальной инфраструктуры — оно позволяет реконструировать сети диаметром от 400 мм до 5 метров, причем любой формы: круглой, квадратной, треугольной или арочной.

По результатам 2025 года компания прогнозирует увеличение выпуска продукции на 10%. Также расширяется география городов, в которых применяется эта технология. На сегодняшний день ее используют в 15 российских городах, от Астрахани до Благовещенска.

Разработкой новых материалов для различных отраслей, включая строительство, активно занимается московский Научно-исследовательский центр «СИБУР „ПолиЛаб“. За прошедшие месяцы его специалисты представили на рынке несколько новинок. Например, была создана новая марка полипропилена для изготовления гофрированных труб, массово применяемых в канализационных и дренажных системах.

Изделия из полимеров легче и гибче, что облегчает их монтаж на глубине в несколько метров. Помимо этого, они характеризуются повышенной прочностью — их срок службы доходит до 100 лет. Эти продукты позволят в сжатые сроки полностью вытеснить импортные аналоги и снизить расходы на закупку сырья.

Еще одна разработка — металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности для изготовления высококлассной широкоформатной пленки для теплиц. Этот материал обладает безупречной геометрией и увеличенной прочностью, что напрямую повышает его долговечность и способность пропускать свет для сельскохозяйственных растений.

Также в 2025 году компания предложила использовать полипропиленовые мешки вместо бумажных для расфасовки цемента и сухих строительных смесей. Эта технология гарантирует полную сохранность товара на всех этапах — от выпуска до доставки на объект строительства. Подобная упаковка обладает повышенной стойкостью к разрывам — она на 50% прочнее бумажных вариантов. Свойства полимера надежно защищают от попадания влаги, сохраняют сыпучесть материала даже при долгом складировании и не дают образовываться комкам.