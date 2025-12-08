Гарбузов: более 900 тыс прослушиваний собрал детский подкаст о промышленности Москвы

Фантастический сериал о технологиях и столичных производствах пользуется популярностью у аудитории «Детского радио». Так, за четыре месяца его послушали свыше 900 тысяч раз, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Первая серия подкаста «Марат, Полина и робопес» вышла в эфир 31 июля 2025 года. Всего до конца года запланировано 32 выпуска, записи которых размещаются в свободном доступе на сайте «Детского радио». Радиосериал выходит при поддержке Карачаровского механического завода.

«С одной стороны, московская промышленность — это высокие технологии и наукоемкие разработки. А с другой — это то, что окружает каждого из нас: от конфет и зубной пасты до космических спутников и микрочипов. Нам важно на понятном языке рассказывать подрастающему поколению, что на промышленных предприятиях смелые идеи превращаются в реальную продукцию. Среди слушателей подкаста есть будущие ученые, разработчики, инженеры, которые через 10–20 лет станут основой индустриального сектора города», — поделился Гарбузов.

Действие сериала разворачивается в Москве будущего, в 2125 году. Обычные школьники Марат и Полина Смекалкины попадают в эпицентр увлекательных приключений: они спасают город от нашествия инопланетян, выручают папу из плена шпиона Вьюркина и проводят эксперименты с черной дырой. Преодолеть трудности им помогают разработки московских заводов и столичные инженеры.

В столице реализуются многочисленные инициативы, направленные на популяризацию промышленности среди разных целевых аудиторий. В 2024 году город получил статус наставника по промышленному туризму. Проект помогает школьникам и студентам в профориентации, а жителям и гостям столицы — увидеть, как производственные технологии меняют жизнь мегаполиса.