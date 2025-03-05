Гамак в офисе: назван способ повысить работоспособность сотрудников

Он отметил, что ключевая задача HR-специалиста заключается в оценке уровня «счастья» сотрудников. Необходимо подсчитать количество «счастливых» и «недостаточно счастливых». Эксперт добавил, что многие традиционные методы мотивации давно устарели и нужно осваивать новые.

Быханов указал на то, что в некоторых компаниях до сих пор используются 50-летние способы мотивации, например, «зарплата у нас не в конвертах и без задержек», обращение к примерам геройства советского времени. Специалист подчеркнул, что героев нужно искать в собственных компаниях, создать кумира внутри коллектива, чтобы остальные стремились его обогнать. Однако метод конкуренции хорош не во всех ситуациях.

«Самым главным методом мотивации молодежи сейчас является эффект „удиви меня“. Компании должны все время искать новые решения, новые методы», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

В качестве примера Быханов назвал гамаки в офисе, яблоки. Однако все одноразовые трюки надоедают, поэтому такие фишки необходимо включать в работу регулярно.

Смысл современного HR, по мнению специалиста, заключается в работе с тем, что может привести сотрудников к депрессии. Групповые встречи для обсуждения факторов мотивации и демотивации являются полезным элементом. Руководитель должен фиксировать результаты и работать над ликвидацией проблем.

Эксперт добавил, что деньги перестали быть основным мотиватором для нового поколения. «Мягкие» факторы имеют большее значение. Сотрудники все чаще задаются вопросом о смысле своей деятельности, о карьерном росте. Руководитель в свою очередь должен найти правильный подход для закрытия возражений сотрудников.