Галкин* может прервать роскошный отдых из-за пожара в отеле в Куршевеле

Комик Максим Галкин* с детьми может экстренно прервать свой роскошный отдых в Куршевеле из-за сильнейшего пожара, который произошел в местном отеле Grandes Alpes Hotel, сообщает SHOT .

Из горящего отеля эвакуировали 279 человек.

Возгорание не могут потушить с ночи. Также из ближайших отелей спешно эвакуируют всех постояльцев и сотрудников. Среди них и Галкин* вместе с детьми.

В Куршевель семья приехала без мамы несколько дней назад. Юморист написал, что готов «к покорению вершин». Вместе с Лизой он успел отдохнуть под музыку на горнолыжке, а с Гарри — зайти в ресторан на ужин за огромным столом.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

* Признан в России иностранным агентом по решению Минюста РФ.

