Галина Дудовцева представила коллекцию изделий из валяной шерсти в Звенигороде

В книжном магазине-клубе «ЧБ» в Звенигороде 6 декабря прошел показ коллекции «Очарование войлока» дизайнера Галины Дудовцевой. Гости мероприятия увидели пальто, костюмы, платья, шарфы и береты ручной работы.

На показе дизайнер рассказала об истории своего творчества, а также о практичности и свойствах войлока. По словам Галины Дудовцевой, все изделия экологичны, удобны и модны, а каждый экземпляр создается вручную и существует в единственном числе.

Галина Дудовцева — лауреат премии Dfr Fashion Awards в номинации «Лучшая валяная верхняя одежда», участница Всероссийской выставки «Ладья» и фестиваля «Фельтроза» в Италии. Более 10 лет она создает уникальные изделия в технике мокрого валяния: одежду, обувь, головные уборы, аксессуары и ковры. Недавно мастер переехала в Звенигород и теперь представляет свои работы местным жителям.

