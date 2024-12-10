Гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» пройдет в Егорьевске 14 декабря

В это воскресенье, 14 декабря, в парке «200 лет Егорьевску» состоится гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Всего на территории Подмосковья этой зимой запланировано 29 спектаклей от российских звезд. В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» зрители увидят полюбившиеся всем ледовые представления от прославленных чемпионов по фигурному катанию. Среди них 15 спектаклей Татьяны Навки, 10 — Ильи Авербуха и по два Ирины Слуцкой и Евгения Плющенко. Зрители оценят мастерство фигуристов, эффектные костюмы и получат заряд сказочных впечатлений.

Жителей и гостей города приглашают в парк «200 лет Егорьевску» 15 декабря в 16:00. Вход свободный (6+).

Сотрудники парка также напомнили, что в субботу, 14 декабря, посетителей парка «200 лет Егорьевску» ждет интерактивная программа «Парки. Баранки», посвященная культуре и традициям русского народа (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.