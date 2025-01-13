Гаджиев: государство обеспечивает поддержку военнослужащим и их семьям

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев рассказал о преимуществах службы по контракту в рядах российской армии, а также о мерах господдержки военнослужащих, передает пресс-служба партии.

По словам депутата, причина роста популярности военной службы по контракту — в высоком общественном статусе, солидном социальном пакете, перспективах сделать успешную карьеру.

«Сегодня служба по контракту открывает перед военнослужащими массу возможностей. Так, например, военнослужащий-контрактник, ветеран специальной военной операции и участник президентской программы „Время героев“ Кирилл Лосунчуков недавно стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. В мае 2024 года он вошел в число 83 участников программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Очевидны плюсы контрактной армии и для государства, ведь профессиональные военные — это основа безопасности страны, залог ее спокойного и уверенного развития», — сказал Гаджиев.

Как подчеркнул парламентарий, государство максимально старается предоставить своим защитникам и их семьям помощь и поддержку в различных жизненных ситуациях.

Олег Гаджиев подчеркнул, что военное дело — это выбор настоящего мужчины.

«Мне часто удается общаться с нашими ребятами, выбравшими для себя путь служения Отечеству. Практически все они считают своим долгом защитить свой народ, свою страну, свою семью. Это не просто чувство патриотизма, в их поступке — забота о будущем, желание мира и процветания нашему народу», — подытожил Гаджиев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.