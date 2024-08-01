ФЦК принимает заявки на конкурс предложений по улучшениям производительности труда

ФЦК принимает заявки на 4-й федеральный конкурс лучших предложений по улучшениям (ППУ) до 16 августа 2024 года. Эксперты выберут 7 финалистов, которые представят свои решения на VI федеральном форуме «Производительность 360». Конкурс проводится среди предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» для вовлечения сотрудников в культуру непрерывных улучшений и тиражирования лучших практик. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Победит тот, кто ярко и наглядно продемонстрирует решение по сокращению потерь, повышению операционной эффективности и получению прибыли. В периметре нацпроекта накоплена колоссальная база лучших практик, и я уверен, что мы увидим множество оригинальных идей для повышения производительности труда», — отмечает начальник управления методологии ФЦК Алексей Курушин.

Решения, представленные на конкурс, должны быть внедрены не ранее 2023 года. Участники также должны показать высокую скорость реализации идеи, окупаемость затрат и возможность ее тиражирования на предприятия других отраслей.

Согласно опросу, проведенному ФЦК среди компаний-участников нацпроекта, система по сбору предложений по улучшениям уже действует либо внедряется в 97% предприятий. Так, в новосибирской компании «Электропрофи» благодаря реализации рацпредложений производительность труда увеличилась на 60%. А на металлургическом заводе «Амурсталь» экономический эффект от внедренных предложений превысил 30 млн рублей. Например, сотрудник предприятия предложил заменить чугун, из которого производят детали для прокатного стана, на твердосплавный металл и продлил срок службы оборудования.

На химико-машиностроительном предприятии реализация ППУ и комплекс улучшений принесли экономический эффект почти в 60 млн рублей. Команда рационализаторов увеличила эффективность производства устройства для подачи сигналов спасателями, охотниками и туристами за счет предварительной цветовой маркировки изделия и последовательной оптимизации процессов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.