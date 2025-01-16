ФСИН запустила сервис о применении пробации на портале госуслуг

Теперь граждане, состоящие на учете уголовно-исполнительных инспекций, отбывающие наказание в виде принудительных работ могут обратиться с заявлением о применении пробации на портале Госуслуг. Осужденные, освобождающиеся от отбывания наказания в виде лишения свободы, смогут воспользоваться услугой после освобождения, сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» с 1 января 2025 года применяется постпенитенциарная пробация в отношении граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, и заключается в оказании помощи тем из них, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

По результатам рассмотрения заявления составляется индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, которая будет включать в себя мероприятия по восстановлению социальных связей, консультированию по социальным и правовым вопросам, оказанию психологической и медицинской помощи, содействию в получении документов, образования, пособия по безработице и пенсии, государственной социальной помощи и социальных услуг, а также в трудоустройстве.

Подать заявление можно на портале государственных услуг Российской Федерации, а также по ссылке на официальном сайте ФСИН России.