ФСИН планирует приобрести 15 пар хрустальных подарочных погон для генералов

сегодня в 17:29

Аукцион объявил Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН. Стоимость контракта составляет около 453,5 тыс. рублей.

Погоны «генерал-майор» и «генерал-лейтенант» должны быть в бархатных подарочных коробках темно-синего цвета.

Итоги тендера на закупку будут подведены 21 августа.

Ранее стало известно, что ФСИН проверяет информацию о банкете заключенных в ИК-7 Мордовии. «Денежные арестанты» устроили праздничный банкет с деликатесами.