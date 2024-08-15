ФСИН планирует приобрести 15 пар хрустальных подарочных погон для генералов
Фото - © ruscrystal.com
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила тендер на поставку 15 пар хрустальных погон. Итоги аукциона подведут 21 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Аукцион объявил Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН. Стоимость контракта составляет около 453,5 тыс. рублей.
Погоны «генерал-майор» и «генерал-лейтенант» должны быть в бархатных подарочных коробках темно-синего цвета.
Итоги тендера на закупку будут подведены 21 августа.
Ранее стало известно, что ФСИН проверяет информацию о банкете заключенных в ИК-7 Мордовии. «Денежные арестанты» устроили праздничный банкет с деликатесами.