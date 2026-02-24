ФСБ заявила о сотнях терактов, готовившихся через Telegram

ФСБ России с 2022 года предотвратила 475 терактов, которые готовились через Telegram, в том числе нападения на школы и представителей власти. Ведомство указывает на отказ мессенджера выполнять требования по удалению запрещенного контента, сообщает kp.ru .

По данным спецслужбы, на стадии подготовки пресечены 183 теракта и вооруженных нападения на образовательные учреждения, а также 61 массовое убийство. Задержаны более 2500 сторонников запрещенных движений «Колумбайн»** и «Маньяки. Культ Убийств»**.

Сообщается, что через мессенджер координировались исполнители 189 терактов и 752 поджогов административных зданий и военкоматов. Telegram использовался при подготовке нападения на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, где погибли 149 человек и пострадали 609.

МВД оценивает общее число преступлений с использованием Telegram с 2022 года более чем в 153 тысячи. Ущерб от кибермошенничества превысил 62,7 млрд рублей.

Роскомнадзор направил сервису свыше 150 тысяч требований об удалении противоправной информации. По данным ведомства, значительная часть материалов не удалена. С 2021 года суды назначили компании штрафы на 141 млн рублей, оплачена часть.

В августе 2025 года в России ограничили голосовые вызовы в Telegram, а с 10 февраля 2026 года введена деградация сервиса до 55%. В отношении Павла Дурова расследуется дело по статье о содействии террористической деятельности.

**Организации признаны экстремистскими или террористическими и запрещены в РФ.

