ФСБ раскрыла детали попытки вербовки летчика для угона МиГ-31

Сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении попытки украинской разведки и британских кураторов завербовать российского летчика-штурмана для угона истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает «Царьград» .

ФСБ опубликовала переписку между кураторами и российским летчиком, которого пытались склонить к угону боевого самолета. В сообщениях кураторы обещали пилоту не только крупное денежное вознаграждение — 3 млн долларов и гражданство одной из западных стран, но и помощь в перевозке родителей в страну с высоким уровнем медицины.

В переписке куратор писал летчику о возможности «кардинально изменить жизнь», а также предлагал провести время в Мюнхене, выпить пива и встретиться с девушками. В качестве дополнительного стимула демонстрировались фото и видео с вознаграждениями.

По данным ФСБ, операция по вербовке была организована Главным управлением разведки минобороны Украины при поддержке британских кураторов. Планировалось, что самолет будет доставлен на авиабазу в румынской Констанце, а для сокрытия преступления организаторы собирались подготовить фальшивый репортаж о крушении истребителя.

Летчик сообщил, что связь с куратором по имени Александр поддерживалась через интернет.