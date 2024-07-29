Фронтмен «АукцЫона» получил награду на Шукшинском кинофестивале

Музыкант Олег Гаркуша, лидер группы «АукцЫон», получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме «Длительные свидания» (18+) на XXVI Всероссийском Шукшинском кинофестивале. В этой ленте он сыграл отца Александра, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Честно говоря, я ожидал, что „Длительные свидания“ получат какую-нибудь награду, потому что, на мой взгляд, у нас получился очень хороший добрый фильм в лучших традициях советского кинематографа. И, конечно, мне особенно приятно, что жюри именно Шукшинского кинофестиваля столь высоко оценило мою работу», — поделился Гаркуша.

Артист рассказал, что попал в картину без кастинга. Ему очень понравилось работать с командой проекта, в особенности с режиссером Георгием Лялиным, с которым ему удалось поработать вместе впервые.

Гаркуша отметил, что не чувствует себя «ни музыкантом, ни актером, ни цирковым артистом».

«Я просто Олег Гаркуша», — сказал артист.

Не так давно фронтмен «АукцЫона» также сыграл роль доброго робота в сериале «Академия Дружбы».

Ранее лента «Последняя цена» (18+) студии «Ленфильм» на Шукшинском кинофестивале получила сразу две награды: «За лучшую режиссерскую работу» и «За лучшую операторскую работу».