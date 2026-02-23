Фронт и тыл едины: Салванин поздравил военных и ветеранов СВО с 23 Февраля

23 февраля — это день, когда мы чествуем тех, для кого служение Родине стало делом всей жизни. Сегодня, когда наши герои на передовой творят историю, этот праздник обрел для нас особый смысл, об этом заявил в разговоре с РИАМО член Экспертного клуба «Дигория», председатель Московского общественного движения «Доблесть и Честь» Роман Салванин.

«Отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, мы с особым трепетом произносим слова благодарности и в адрес участников специальной военной операции. Эти люди, рискуя самым дорогим, отстаивают суверенитет и безопасность нашей страны в самых непростых условиях. Наш общий долг — встретить их дома не просто с почестями, а с реальными, работающими механизмами поддержки», — сказал Салванин.

По словам Салванина, государство уже создало систему адаптации и социальных лифтов для бойцов СВО. Такие институты, как фонд «Защитники Отечества», программа «Время Героев», стали ярким подтверждением того, что забота о ветеранах СВО — приоритетная задача.

«Мы видим, как формируется новая элита России — из числа самых достойных, прошедших через суровые испытания. Участники программы уже занимают ответственные посты, становятся сенаторами, руководителями регионов и ведомств. Это не просто трудоустройство, это запрос общества на то, чтобы власть и управление страной перешли в руки людей, доказавших свою преданность делом», — добавил Салванин.

По словам эксперта, особенно ценно видеть, что и в повседневной жизни уважение к защитникам становится нормой. Это и трогательные традиции, когда пассажиры рейсов аплодируют военным, объявляя благодарность перед вылетом, и миллионы писем от школьников, которые греют души солдат в окопах. Такая народная поддержка — не менее важная часть адаптации, показывающая бойцам: страна с вами, страна вас ждет.

«Дорогие друзья! Поздравляю всех защитников, их семьи и близких с этим праздником! Желаю вам несгибаемой воли, крепкого здоровья и мира. Помните: ваша доблесть и честь — это фундамент, на котором строится сильная и независимая Россия. С праздником, с Днем защитника Отечества», — заключил Салванин.

Ранее военных и бойцов СВО с Днем защитника Отечества поздравили президент России Владимир Путин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.