Французы задержали танкер Deyna, который вышел из порта в Мурманске

Французские военно-морские силы задержали нефтетанкер Deyna в нейтральных водах Средиземного моря. Он шел под флагом Мозамбика, пишет Reuters со ссылкой на заявление президента страны Эммануэля Макрона, сообщают «Вести».

Танкер вышел из порта в российском Мурманске.

Операцию по задержанию организовали вместе с Великобританией. Танкер поставили на якорную стоянку.

Прокуратура французского Марселя начала расследование.

Ранее суд арестовал задержанный у берегов Швеции танкер Sea Owl I. Его обвинили в использовании поддельных документов.

