Французы задержали танкер Deyna, который вышел из порта в Мурманске Общество сегодня в 18:50

Французские военно-морские силы задержали нефтетанкер Deyna в нейтральных водах Средиземного моря. Он шел под флагом Мозамбика, пишет Reuters со ссылкой на заявление президента страны Эммануэля Макрона, сообщают «Вести».