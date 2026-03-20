Французы задержали танкер Deyna, который вышел из порта в Мурманске
Французские военно-морские силы задержали нефтетанкер Deyna в нейтральных водах Средиземного моря. Он шел под флагом Мозамбика, пишет Reuters со ссылкой на заявление президента страны Эммануэля Макрона, сообщают «Вести».
Танкер вышел из порта в российском Мурманске.
Операцию по задержанию организовали вместе с Великобританией. Танкер поставили на якорную стоянку.
Прокуратура французского Марселя начала расследование.
Ранее суд арестовал задержанный у берегов Швеции танкер Sea Owl I. Его обвинили в использовании поддельных документов.
