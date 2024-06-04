6 июня во Франции пройдут торжественные мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии во время Второй Мировой войны. В этот день в 1944 году 156 тысяч солдат из США, Великобритании и Канады высадились на побережье Франции, чтобы вступить в непосредственное столкновение с войсками нацистской Германии, сообщает kp.ru .

Несмотря на традиционное участие РФ в мемориальных торжествах в годовщину высадки после распада СССР, в 2024 году власти Франции не пригласили российских представителей.

Более того, президент США Джо Байден ранее заявил, что американские солдаты «спасли мир и освободили Европу», не упомянув о вкладе Советского Союза. Соглашаться с этим утверждением Байдена будут на торжествах в Нормандии главы 25 государств, приглашенные Францией. Среди них будет и президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом, грядущие торжества в Нормандии ознаменуют новую реальность геополитических разногласий, в которой, как отмечается в статье, «от былого духа союзничества ничего не осталось».