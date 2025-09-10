сегодня в 19:53

Фрагмент ракеты нашли на черноморском пляже в Болгарии

На одном из черноморских пляжей Болгарии нашли фрагмент ракеты. Боеприпас доставят и уничтожат на военной базе, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Накануне спасатель нашел боеприпас примерно в 50 метрах от берега рядом с населенным пунктом Синеморец. В среду утром на место прибыли правоохранительные органы и сотрудники Военно-морских сил (ВМС).

Военные определили, что обнаруженный объект является полым пусковым двигателем ракеты. Его длина составляет 1,7 метра, а диаметр — 17 см. Боеприпас не представляет угрозы при транспортировке.

Фрагмент ракеты доставили на территорию военно-морской базы в Бургасе, где его планируют уничтожить.

