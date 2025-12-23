Фотовыставка о построенных в 2025 г объектах открылась на Цветном бульваре

Градостроительный комплекс столицы организовал фотовыставку «Построено в Москве» на Цветном бульваре, которая посвящена объектам транспортной, социальной и жилой инфраструктуры, возведенным в городе за 2025 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Выставка будет доступна для всех желающих до 11 января включительно. На ней жители и гости столицы узнают о школах, детсадах, спорткомплексах, дорогах, мостах, домах по программе реновации и прочих объектах, построенных за последний год за счет инвесторов и городского бюджета.

На выставке можно увидеть фотографии объектов, открытых президентом РФ Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, среди которых Национальный космический центр, станции нового участка Троицкой линии метро – «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ», – а также многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира.

На ней будут представлены фотографии уникальных с точки зрения архитектуры мостов, современных больниц, необходимых городу дорожных развязок и образовательных объектов, оснащенных в соответствии с современными тенденциями и техническими возможностями.

Помимо этого, посетители смогут увидеть изображения шестиполосного арочного моста Академика Королева, соединившего Филевскую пойму и Шелепихинскую набережную, а также участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – важнейшей части транспортного каркаса ТиНАО.

Кроме того, на выставке представят снимки самого длинного надземного перехода на МКАД протяженностью более 315 м вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе, нового Дворца бракосочетания в Митине, ФОКа «Акварис» в Зябликове, музейно-выставочного центра «ЗИЛАРТ» и других объектов, которые дополнили городскую инфраструктуру и улучшили качество жизни горожан.