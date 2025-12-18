Фотографы истребили исчезающий вид «галактических лягушек»

Погоня за идеальными снимками привела к уничтожению популяции редчайшего вида — «галактических лягушек», чей дом был безжалостно разрушен фотографами-энтузиастами в Индии, сообщает Baza .

Речь идет о популяции Melanobatrachus indicus — миниатюрные амфибии, едва достигающие размера кончика пальца, были уникальными представителями своего семейства. Исследователь Раджкумар обнаружил их в дождливых лесах Западных Гат в Индии.

Когда ученый вернулся в места обитания этих необычных земноводных, он не обнаружил ни одной лягушки. Место, где они жили, представляло собой печальное зрелище: поваленное дерево было сломано и передвинуто, а окружающая растительность — вытоптана.

Как выяснилось, причиной произошедшего стали фотографы-любители, стремившиеся запечатлеть редкий вид лягушек. Охотники за идеальными кадрами отлавливали лягушек и манипулировали ими, чтобы получить желаемые кадры. При этом, не используя перчатки, они подвергали амфибий опасности, ведь те дышат через кожу и очень восприимчивы к внешним воздействиям. Свидетели утверждают, что минимум две лягушки погибли в результате такого обращения.

