Фотофиксацию вывоза отходов организовали по всей России

Вывоз отходов с контейнерных площадок теперь фиксируется на фото по всей стране — к единой системе учета (ФГИС УТКО) подключены все зоны деятельности региональных операторов. Водители размещают в системе фотографии контейнеров до и после погрузки отходов в мусоровоз. Так власти контролируют качество услуг, предоставляемых населению, сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«По всей стране внедрен инструмент мониторинга вывоза и состояния контейнерных площадок. Обеспечить такой масштабный мониторинг позволяет разработанное РЭО мобильное приложение. С помощью него можно фотографировать контейнеры до и после их опустошения. Сегодня все 85 субъектов РФ передают такие фото в систему, а искусственный интеллект помогает сотрудникам РЭО анализировать фото и оценивать качество вывоза отходов», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

На прошлой неделе к системе подключилась последняя зона — Дагестан.

Созданный РЭО инструмент контроля позволяет в режиме реального времени подтверждать выполнение графиков вывоза отходов, оперативно реагировать на обращения от населения, выявлять срывы и формировать объективный рейтинг работы региональных операторов, делая систему прозрачной.