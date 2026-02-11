Фото: в небе над Карелией появилась загадочная петля

Сегодня утром внимание жителей привлек необычный след в небе — белая линия, замкнувшаяся в аккуратную петлю, сообщает karelinform.ru .

Необычную фигуру в небе смогли увидеть петрозаводчане в различных частях города, включая районы Станционной и Куйбышева. В воздухе возник конденсационный след, сформировавший почти идеальное кольцо. Снимками этого события очевидцы активно делились в интернете.

За этим феноменом также наблюдали в Кондопоге и селе Кончезеро.

Такие следы обычно появляются после пролета самолетов: это скопление водяного пара, которое становится видимым на большой высоте. Как правило, эти линии прямые, однако в результате маневров воздушных судов они порой приобретают самые причудливые формы.

